El presidente del Frente Amplio señaló que las soluciones no pueden ser inmediatas y mencionó posibles acuerdos políticos.



El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este lunes a la situación de seguridad y los homicidios registrados en los últimos meses, señalando que considera que hubo “un mal manejo de la seguridad del gobierno pasado de Luis Lacalle Pou”.

Pereira explicó que, ante esta situación, “no se podían tener soluciones de inmediato”, destacando la complejidad de implementar cambios efectivos en las políticas de seguridad.

Asimismo, se pronunció sobre la negociación por la Fiscalía General, indicando que el Frente Amplio está dispuesto a un nuevo acuerdo entre partidos, aunque no brindó detalles sobre plazos o condiciones.

El dirigente político busca así poner en debate la gestión del gobierno anterior en materia de seguridad, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de consensos políticos para abordar temas institucionales.