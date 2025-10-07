El Codecam Club Náutico Boca del Cufré celebró el triunfo de sus jóvenes ciclistas en el Campeonato Nacional de Pista.



Este fin de semana, el Codecam Club Náutico Boca del Cufré de San José vivió una jornada histórica, con la consagración de Franco Portillo y Sabrina Bermudez como Campeones Nacionales de Pista en el velódromo Milton Wynants de Paysandú.

Franco Portillo, en la categoría 13-14 años, obtuvo destacados resultados: 1º en Velocidad, 1º en Persecución, 1º en Tramo a tiempo y 3º en Eliminación. Por su parte, Sabrina Bermudez, categoría 6-7 años, se impuso en 1º en Persecución individual, 1º en Tramo a tiempo, y logró además 2º en Persecución individual y 2º en Tramo a tiempo.

Ambos ciclistas se coronaron campeones nacionales, demostrando su talento y la efectividad de la formación del club. La competencia abarcó diversas modalidades, incluyendo Tramo a tiempo, Persecución, Velocidad, Keirin, Eliminación y Medio fondo, y estuvo destinada a categorías de 6 a 16 años.

El evento, originalmente programado para el 20 y 21 de septiembre de 2025, se realizó finalmente el 4 y 5 de octubre debido a pronósticos climáticos adversos, bajo la organización de la Escuela Departamental de Ciclismo de Paysandú.