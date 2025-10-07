Es convocada a la ciudadanía por el Grupo de Ostomizados San José

Este viernes 10 de octubre, a las 19:00 horas, se realizará una charla informativa sobre los cuidados y la salud de las personas ostomizadas, organizada por el Grupo de Ostomizados San José.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Pepe Montes (Ciganda 625, San José de Mayo), y contará con la participación de la Licenciada Beatriz Rebollo, quien ofrecerá aportes y orientaciones sobre el abordaje integral de las personas ostomizadas.

Desde la organización destacaron que se trata de “un espacio para aprender, intercambiar y acompañarnos”, abierto a toda la comunidad interesada en conocer más sobre esta temática vinculada a la salud y al bienestar.