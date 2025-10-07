La denuncia fue realizada en 2022 por un presunto delito de abuso sexual

De acuerdo al parte emitido este martes 7 de octubre por la Jefatura de Policía de San José, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Zona I llevó adelante actuaciones en el marco de una denuncia presentada en el año 2022 por un delito de abuso sexual cometido por un hombre en perjuicio de su hija menor de edad.

Tras el proceso de investigación, el Magistrado del Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 5º Turno dispuso la formalización de la investigación respecto de un hombre de 57 años, por la presunta comisión de un delito de abuso sexual agravado.

Como medida cautelar, la Justicia ordenó su prisión preventiva por el plazo de 120 días, mientras continúa el desarrollo del caso.