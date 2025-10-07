Desde el 11 al 19 de octubre, el comercio del centro maragato ofrece rebajas especiales en coches, sillas y artículos para bebés

La Feria del Coche en Petit Baby, se realizará desde el sábado 11 de octubre al domingo 19. En la misma, todos los productos del comercio ubicado en el centro capitalino de San José (25 de Mayo 642) estarán con un 25% de descuento con tarjeta Santander, y con un 20% para con otras tarjetas.

En diálogo con San José Ahora, Carmen Arrechea, comerciante del local, sostuvo que «cada año tenemos dos ferias«, donde en la misma, todos los productos, tales como: coches, butacas, sillas, sillitas de comer, mecedoras, y también juguetería, entran en los descuentos mencionados.

Arrechea, recalcó el hecho de que no son productos viejos, sino lo contrario, nuevos. Destacó que un descuento del 20% «ya es muchísimo, con un 25% es un gran descuento para que puedan acceder a todo lo que están necesitando«.

En el local ubicado en calle 25 de Mayo, podrán de lunes a viernes de 8:30H a 12:00H y de 14:00H a 18:30H, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, encontrar los diferentes productos en descuentos.