El proyecto fue presentado por el edil nacionalista Aparicio Camy

A mediados del mes de julio, el edil Aparicio Camy (PN), presentó ante la Junta Departamental de San José, un proyecto de decreto, que de aprobarse, quitaría la exoneración de patente de rodados que actualmente perciben los integrantes del cuerpo Legislativo.

En el proyecto, argumentó que la «exoneración del impuesto de patente de rodados que hoy gozan los ediles departamentales carece de todo sustento y por ende corresponde su derogación«.

Este lunes, el proyecto se trataba en el plenario de la Junta, donde tras debatirlo y discutirlo mediante diferentes cuartos intermedios, se aprobó por 30/31 votos, siendo Pedro Bidegain (PN) el único edil en votar negativamente el proyecto presentado por Camy.

La votación tuvo la particularidad, de ser nominal, donde uno por uno, los ediles tuvieron que expresar en alto, el sentido de su voto. Se realizó de esta manera, a iniciativa del edil Gonzalo Geribón (PN).

En diálogo con San José Ahora, Camy resaltó que “siempre hay dificultades cuando uno toca los beneficios o los privilegios”, haciendo referencia al tratamiento del proyecto en Sala.

Respecto al dinero por patente de rodados, mencionó que «ingresa en una cuenta bancaria de la Intendencia«, donde hubo dos propuestas por parte de legisladores, para invertir ese dinero: «una que presentó la edila (s) Mariana López, que hizo hincapié en distintas propuestas para los pacientes con TEA, y también otra del edil (s) Pablo Urreta que es la de la cartera de tierras, para que los inundados tengan acceso a un terreno para construir su vivienda«.

Resaltó que los ediles “no pueden no pagar los impuestos” debido a que “hace tiempo en el mundo, en las monarquías pasaba eso, hoy ya no pasa más”.

Por último, recordó haber dicho en campaña que “los tiempos de la Junta no eran los adecuados”, concluyendo, en que el “dinamismo” que están teniendo “quizás molesta”.