Esta mañana comenzó la extracción de 10 palmeras en el Bv. Aparicio Saravia, en las inmediaciones de la Escuela Nº53 y el Liceo Nº3, debido a que fueron afectadas por el picudo rojo, un insecto que daña seriamente las palmeras, debilitando su estructura y aumentando el riesgo de caída. La medida busca proteger a la comunidad y fue confirmada por el Ing. Agr. Diego Barboza.

El picudo rojo es un escarabajo invasor que ataca las palmeras, perforando su tronco y alimentándose de su tejido interno, lo que puede causar la muerte de la planta y representar un peligro para personas y bienes en zonas urbanas.

Debido a la extracción, se implementan modificaciones temporales en el tránsito y en el recorrido de ómnibus hacia Ruta 3, que deberán circular por Espínola, Vidal, Rivera, Massini, Soriano y Saravia, mientras que el ingreso será por Massini, Rivera y Betancur.

Además, se reubicaron temporalmente paradas de ómnibus: la de Bv. Aparicio Saravia y Rivera se trasladó a Rivera y Vidal, y la de Bv. Saravia y Soriano pasa a Massini y Soriano, para garantizar seguridad y fluidez mientras se realizan los trabajos.