El edil nacionalista pidió una «investigación seria» sobre el tema

En la media hora previa de la pasada sesión de la Junta Departamental de San José, el edil nacionalista Hugo Campiño, pidió “una investigación comprometida y seria” sobre los diferentes relatos de maragatos que afirman haber recorrido, o conocer ubicaciones de diferentes construcciones subterráneas en el departamento.

En diálogo con la prensa, manifestó su interés en que la ciudadanía pueda conocer a través de una investigación, si existen o no: «Hace 30 años que estamos en esto, sin respuesta, porque hay gente que lo niega pero no investiga, la idea era exponer un reclamo a las autoridades, y a la comisión del Patrimonio para que pongan foco sobre esto«.

Argumentó que diferentes testimonios maragatos, confirman que las construcciones subterráneas son un hecho, e incluso, algunos afirman haberlas recorrido: «Hay vecinos que no quieren comprometerse, pero Guillermo Blanco, que dijo haberlas recorrido, no creo que se haya expuesto públicamente para que lo traten de mentiroso, o de fabulero«.

Además, reconoció haber recibido amenazas, para no hablar del tema, las mismas se remontan al año 2002, donde al poco tiempo alguien a quien no pudo identificar, le dijo: «Tranquilícense con eso de los túneles«. Campiño reflexionó que el hecho intimidatorio «es bastante significativo, raro, da que pensar muchas cosas, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿por qué no se interesan por esto?«.

El edil concluyó en que «capaz que tenemos un patrimonio rico e histórico que lo podríamos mostrar y no lo estamos mostrando«.