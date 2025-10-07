Afirmó que «se está violentando» la Constitución, y por eso «es de orden» proponer la derogación de las partidas

En la pasada noche de lunes en la sesión ordinaria de la Junta Departamental, previo a la votación del proyecto de decreto, que quitaba la exoneración de la patente de rodados a los ediles de San José, el nacionalista Alberto Casas, pidió la palabra e hizo una propuesta que de concretarse, eliminaría la partida económica mensual que reciben los ediles.

«De acuerdo a lo planteado por el edil Camy, y compartiendo sus palabras, también creo que es de orden, que de acuerdo al artículo 295 de la Constitución de la República, proponer derogar la partida de protocolo, que mensualmente reciben los ediles, en la seguridad de que se está violentando el artículo de referencia«, expresó Casas.

El artículo que mencionó, dice lo siguiente: «Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios. Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos«.

En la transmisión de la sesión, se afirmó que la solicitud del edil, ingresaría como proyecto de decreto en la sesión de la Junta del lunes 20 de octubre.