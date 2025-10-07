Ocurrió en la madrugada de este martes

En la madrugada de este martes, una llamada al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) alertó sobre la presencia de dos hombres en bicicletas hurtando cables del alumbrado público en el kilómetro 24 de la Ruta N.º 1 Vieja, en Ciudad del Plata.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “concurrió al lugar personal de G.R.T. – P.A.D.O., avistando a un hombre que al percatarse de la presencia policial intentó darse a la fuga. Se logró la detención del masculino, poseedor de antecedentes penales, quien llevaba consigo cables y una llave térmica, siendo trasladado a la Seccional 11ra.”

En el lugar se constató que cuatro columnas del alumbrado público presentaban boquetes y cables cortados, además del faltante de sus respectivas llaves térmicas. Como consecuencia del hecho, un tramo de tres kilómetros quedó sin servicio eléctrico.

La Fiscalía Letrada de 1° Turno de Libertad fue enterada del caso y dispuso que el detenido permanezca a disposición de la Justicia.