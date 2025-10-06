Hombre de 29 años queda a disposición de la Justicia tras denuncia de otro masculino por violar orden de restricción.

La Jefatura de Policía de San José informó que en horas de la madrugada del sábado, un hombre solicitó la presencia policial en su domicilio de barrio San Fernando, Ciudad del Plata. Afuera de la vivienda se encontraba otro masculino, con el cual existían medidas de prohibición de acercamiento vigentes, dispuestas por mandato judicial.

Al lugar concurrió personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T. – P.A.D.O.), que constató la presencia del individuo golpeando la puerta. Una vez identificado, resultó ser un hombre de 29 años, quien fue detenido por desacato y trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Ciudad del Plata (C.E.V.D. y G.).

La víctima, que permanecía en el interior de la finca, manifestó que el detenido le había solicitado dinero y alimentos. La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso las actuaciones correspondientes, mientras el hombre permanece a disposición de la Justicia.