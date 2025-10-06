La histórica localidad de San José conmemorará su aniversario con tres jornadas de espectáculos, ferias y actividades para toda la familia, del 17 al 19 de octubre, con entrada libre en la plaza de deportes.

La villa de Ituzaingó, ubicada en el este del departamento de San José, celebrará del viernes 17 al domingo 19 de octubre de 2025 sus 150 años de historia, en un evento que reunirá música, danza, teatro, ferias artesanales y actividades deportivas.

El programa contempla tres días de propuestas abiertas a todo público, que se desarrollarán en la plaza de deportes de la localidad.

Programación destacada

Viernes 17: apertura con el Grupo de Teatro de la profesora Sandra Acosta Torrado, stand up de Martín “Tincho” Prado, discoteca y servicio de cantina.

apertura con el Grupo de Teatro de la profesora Sandra Acosta Torrado, stand up de Martín “Tincho” Prado, discoteca y servicio de cantina. Sábado 18: feria artesanal, sorteos, stands, plaza de comidas y food trucks. También se realizarán las carreras 4K y 8K, con la participación de instituciones educativas y culturales. La grilla artística incluirá a Lili Dance/Kids, Ballet Folklórico Departamental, Vanesa Puceiro, Levantando Polvadera, Javier Pacheco, Majo y la del 13, Sonido Cristal, entre otros.

feria artesanal, sorteos, stands, plaza de comidas y food trucks. También se realizarán las carreras 4K y 8K, con la participación de instituciones educativas y culturales. La grilla artística incluirá a Lili Dance/Kids, Ballet Folklórico Departamental, Vanesa Puceiro, Levantando Polvadera, Javier Pacheco, Majo y la del 13, Sonido Cristal, entre otros. Domingo 19: desfile de caballería gaucha, misa criolla, espectáculos de danzas folclóricas, shows de zumba y música en vivo. La jornada cerrará con la actuación de Lucas Sugo, uno de los números más esperados.

Una localidad con historia

Fundada el 23 de octubre de 1875 por Pedro Moré, Ituzaingó debe su nombre al guaraní, que significa “cascada de agua”. La villa fue un punto de referencia regional hasta finales del siglo XIX, cuando la estación Rodríguez desplazó su rol administrativo. En 1963 fue elevada a la categoría de villa por la Ley 13.167.

Según el censo de 2011, Ituzaingó cuenta con 771 habitantes. Su ubicación estratégica, sobre las costas del arroyo de la Virgen y próxima a la ruta 79, la conecta con 25 de Agosto (Florida) y Santa Lucía (Canelones).

Con motivo del aniversario, la comunidad invita a vecinos y visitantes a participar de una celebración que combina tradición, cultura y entretenimiento en un entorno histórico.