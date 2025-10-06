El cierre se extenderá durante dos días e implicará cambios en recorridos y paradas de ómnibus.



La Intendencia de San José comunicó que el tránsito permanecerá interrumpido en Bulevar Aparicio Saravia los días martes 7 y miércoles 8 de octubre, debido a trabajos de retiro de palmeras en la zona.

San José Ahora confirmó con el Ing. Agr. Diego Barboza, asesor de la Intendencia de San José, que desde mañana se realizará una primera extracción de 10 palmeras, que están próximas a los centros de enseñanza (Escuela N°53 y Liceo N°3). Se comienza por las mismas, debido a que representan un «mayor riesgo«. Más adelante en el tiempo, se continuará con la extracción de palmeras muertas, a causa del picudo rojo.

Según informó el organismo, los ómnibus que se dirigen hacia Ruta 3 saldrán por Espínola, Vidal, Rivera, Massini, Soriano y Saravia, mientras que el ingreso será por Massini, Rivera y Betancur.

Asimismo, se dispuso la reubicación temporal de paradas: la de Bulevar Aparicio Saravia y Rivera se traslada a Rivera y Vidal, y la de Bulevar Saravia y Soriano pasará a Massini y Soriano.

La medida regirá únicamente durante la ejecución de las tareas previstas, por lo que se exhorta a conductores y usuarios del transporte público a tomar precauciones y prever demoras.