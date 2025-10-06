Los ladrones forzaron el techo e ingresaron a la oficina, llevándose la recaudación del fin de semana, estimada en 10.000 dólares, y también accedieron al local de Redpagos, donde sustrajeron un arma de fuego.

En la madrugada de este lunes, el Supermercado Los Titanes en Puntas de Valdez fue víctima de un hurto. Los ladrones forzaron el techo e ingresaron a la oficina, llevándose la recaudación del fin de semana, estimada en 10.000 dólares, y también accedieron al local de Redpagos, donde sustrajeron un arma de fuego.

El propietario, Mario Russo, explicó que el robo fue cometido por dos personas equipadas con herramientas pesadas y que ocultaban su identidad con ropa y guantes.

Si bien la policía acudió tras el aviso, la investigación quedó en manos de efectivos de Ecilda Paullier, ya que la zona depende de la Seccional 6ª de Rafael Perazza, que no mantiene presencia constante en Puntas de Valdez.

“Cuando llegaron, ya no quedaba nada. La sensación es de abandono total del Estado hacia nosotros”, afirmó Russo, agregando que la distancia dificulta la intervención inmediata: “Estamos en el kilómetro 61 de la ruta 1 y la policía más cercana está en el 101. Son 40 kilómetros”, subrayó.

Video gentileza de CLDTV.