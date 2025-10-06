El acto recordó el canje de ratificaciones que selló el “surgimiento de un estado independiente”



La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica conmemoraron este sábado los 197 años del canje de las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz, en una ceremonia que tuvo lugar en la Plaza 4 de Octubre de la capital departamental.

Del homenaje participaron autoridades nacionales, departamentales y delegaciones de instituciones educativas, policiales y militares. El profesor de Historia Carlos Peña fue el encargado de evocar el significado histórico de la fecha del 4 de octubre de 1828.

Peña recordó que tras la Batalla de Ituzaingó (20 de febrero de 1827), el emperador de Brasil aceptó negociar una paz con las Provincias Unidas, lo que derivó en la firma de la Convención Preliminar de Paz el 28 de agosto de 1828. El acuerdo establecía como base fundamental “el surgimiento de un estado independiente”.

El canje de ratificaciones del tratado, realizado el 4 de octubre en Montevideo, significó que “quedó extinguida la dominación brasileña y no fue preciso acudir al gobierno de Buenos Aires”, según señaló.

Asimismo, Peña destacó la labor del historiador Vicente Caputi, quien reivindicó esta fecha como el inicio de la independencia absoluta del Uruguay.

Durante el acto, se colocaron ofrendas florales al pie de la estela en homenaje a Caputi por parte de la presidenta de la Junta Electoral de San José, María de los Ángeles Rodríguez, la directora general de Desarrollo de la Intendencia, Mercedes Antía, estudiantes de instituciones de enseñanza y familiares del historiador.

El cierre cultural estuvo a cargo del grupo “Guyudanza”, conformado por alumnos de la Escuela N° 68 “Guyunusa”. La actividad se desarrolló en el marco de la 31ª edición del Día del Patrimonio, bajo la consigna “1825 – 1830: Bicentenario en todos los pagos”.