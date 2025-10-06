El suceso ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde

En base al parte emitido este lunes 6 de octubre por la Jefatura de Policía de San José, se informó sobre un hecho ocurrido el pasado sábado en la capital departamental.

Según el comunicado oficial, “en horas de la tarde del pasado día sábado, en circunstancias que personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) se encontraba realizando tareas de recorridas, recibió comunicación del Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) por hurto en un supermercado de San José de Mayo, cometido por dos individuos que se daban a la fuga a pie”.

De acuerdo a las descripciones aportadas, los funcionarios lograron localizar a dos jóvenes menores de edad, quienes intentaban vender los objetos hurtados. En el procedimiento se incautaron dos botellas de whisky, dos Jägermeister, dinero en efectivo y teléfonos celulares, los cuales fueron posteriormente entregados al propietario del comercio.

Los menores fueron trasladados a Seccional 1ª. La Fiscal de 1er Turno de San José dispuso que fueran entregados a sus padres bajo recibo y citados para comparecer este lunes ante fiscalía, con asistencia letrada y un adulto responsable.