El ahora diputado Rodrigo Blas asumirá la titularidad del Senado.

El senador nacionalista Luis Alberto Heber renunciará a su banca el próximo 14 de octubre.

Pese a tomar esta decisión, el dirigente herrerista continuará vinculado a su sector y al Partido Nacional, manifestó a Telemundo.

Heber es el legislador con más trayectoria parlamentaria. Asumió por primera vez en 1985, como diputado, y desde 1995 ha sido reelecto senador, según detalló El Observador.

Su actividad legislativa estuvo interrumpida el periodo pasado cuando asumió como ministro de Transporte y Obras Públicas, primero, y ministro del Interior, después, durante la administración de Luis Lacalle Pou.

El ahora diputado Rodrigo Blas asumirá la titularidad del Senado, en lugar de Heber.