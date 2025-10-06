La 21ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre

La Intendencia de San José convocó a firmas interesadas en brindar servicios de comidas durante la 21ª edición de la Fiesta Nacional del Mate y la 30ª del Día del Gaucho, que se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025.

El llamado incluye siete ítems vinculados a diferentes propuestas gastronómicas:

Bar y restaurante Administración y venta de foodtrucks de comida rápida Administración y venta de foodtrucks de helados Administración y venta de foodtrucks de cerveza artesanal Servicio de asado y chorizos Servicio de venta de tortas fritas y pasteles fritos Venta de pop, algodón, manzanas acarameladas y garrapiñada

Las ofertas deberán presentarse hasta el lunes 14 de octubre a la hora 10:00, en la Oficina Reguladora de Trámite y Archivo de la Intendencia (Asamblea 496, San José de Mayo), o por correo electrónico a [email protected].

El acto de apertura de las propuestas se realizará ese mismo día, a la hora 10:15, en la Dirección General de Hacienda, con la participación de los interesados.

El pliego de condiciones está disponible en el sitio de Compras Estatales: consultar aquí