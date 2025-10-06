La histórica firma local moderniza su identidad visual, conservando su esencia familiar y su variada línea de productos lácteos.



Desde 2002, Pippo’s se ha consolidado como un orgullo de San José, acompañando a las familias con productos lácteos de calidad, tradición y un compromiso firme con el crecimiento sustentable. Su portafolio incluye quesos, dulces, manteca, yogur y crema, todos elaborados con altos estándares de calidad y dedicación artesanal.

Hoy, la firma da un paso más al renovar su imagen, reflejando quiénes son hoy y hacia dónde quieren ir, sin perder la esencia que los ha hecho auténticos.

A lo largo de su trayectoria, Pippo’s ha recibido reconocimientos nacionales que respaldan su calidad, como la medalla de oro obtenida por su queso sandwiche en el 18° Concurso de Quesos del Uruguay 2022 y la medalla de plata para su Dulce de Leche línea Premium en el Concurso Uruguayo de Dulce de Leche. Estos logros destacan el compromiso de la empresa con productos de alta calidad, elaborados por un equipo dedicado y profesional.

La renovación de imagen simboliza el recambio generacional y la fuerza de las oportunidades, manteniendo siempre los valores que los inspiran: respeto, compromiso y trabajo en equipo. “Nuestra tradición nos guía, la confianza nos une y la calidad es nuestro sello. Crecemos de manera sustentable honrando el valor más grande, la familia”, destacan desde Pippo’s.

Con este nuevo paso, la firma invita a toda la comunidad a acompañar este camino, reafirmando su compromiso con la familia, la confianza y la calidad que la han convertido en un verdadero orgullo de San José.