El vehículo se dirigía hacia el peaje de Cufré

En la tarde del pasado sábado, personal de la Dirección Nacional de Policía Caminera alertó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre un vehículo que se dirigía hacia el peaje de Cufré, circulando de manera imprudente y a contramano.

Según informaron desde la Jefatura de Policía de San José, al llegar al lugar, efectivos de Seccionales 5ta. y 6ta. intentaron detener el automóvil, pero los ocupantes hicieron caso omiso, iniciando una persecución peligrosa con maniobras evasivas que incluso incluyeron intentos de embestir a un policía y la colisión de un móvil policial.

Finalmente, dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Seccional 5ta. Se realizaron pruebas de espirometría, que arrojaron resultado negativo, y la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.) inspeccionó el vehículo, encontrando una bolsa con sustancia blanca que se presume que sería bicarbonato.

La Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno fue informada y dispuso el cese de las detenciones y la realización de audiencias correspondientes.