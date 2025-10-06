El menor fue encontrado muerto por su madre un mes después de que cayera del juego en Montevideo.

La caída y las posibles irregularidades de la Intendencia de Montevideo y del permisario del juego están siendo investigadas por la fiscal Graciela Perazza, informó Montevideo Portal. En tanto, el fallecimiento del menor es indagado por la Fiscalía de Ciudad de la Costa, dado que la familia del niño vive allí.

La madre fue quien encontró a su hijo sin vida, luego de notar que hacía horas no se despertaba. Los médicos, en tanto, le habían dicho que estaba fuera de peligro su vida luego de estar varios días en CTI y tener una cirugía cerebral.

Las pericias llevadas adelante por las autoridades establecieron que la causa de muerte del menor fue por una infección respiratoria, dijeron fuentes del caso a Montevideo Portal.

De hecho, el menor había tenido varias internaciones por diversas infecciones respiratorias. Falcomer seguirá investigando para tener más detalles acerca de la atención.

Los informantes recalcaron que las indagatorias seguirán adelante y que el caso no se cerrará. La infección respiratoria que sufrió el menor fue aguda, agregaron las fuentes.

A esa conclusión llegaron varios técnicos, luego de varios exámenes y pericias sobre el cuerpo del fallecido.