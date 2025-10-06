La Estación 550 de Meteorología informó registros significativos en varias zonas del departamento, con Mal Abrigo como la más afectada.



Durante las últimas 48 horas, distintas localidades del departamento de San José registraron importantes acumulados de lluvias, según los datos proporcionados por la Estación 550 de Meteorología.

El mayor registro se produjo en Mal Abrigo, con 70 milímetros, seguido por Ecilda Paullier con 53 mm y Juan Soler con 51 mm.

En otras zonas también se constataron acumulados relevantes:

Rafael Peraza: 50 mm

Chamizo: 45 mm

San José de Mayo: 44 mm

Rodríguez: 36 mm

Estos valores reflejan una precipitación generalizada en todo el departamento, con variaciones de intensidad según la localidad.