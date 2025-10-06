La Fiscalía dispuso una evaluación forense para determinar el estado de salud mental de un octogenario de 87 años, filmado junto a un perro en Maldonado.



La Fiscalía de Maldonado ordenó una pericia psiquiátrica a un hombre de 87 años que fue grabado en un presunto caso de zoofilia ocurrido en el barrio Sarubbi, de la ciudad de Maldonado.

El octogenario compareció días atrás ante el Ministerio Público acompañado por su hija, quien presentó documentación médica que acredita que padece la enfermedad de Alzheimer. Ante esa información, la Fiscalía resolvió someterlo a una evaluación especializada para confirmar el diagnóstico y, en caso de comprobarse, definir los pasos a seguir en la investigación.

Según informó FM Gente, la pericia se realizará en los próximos días con el objetivo de determinar si el hombre posee una condición mental que limite su capacidad de discernimiento.

El video y la denuncia

El caso se conoció la semana pasada, cuando un video comenzó a circular en redes sociales mostrando al hombre junto a un perro en la vía pública, en la esquina de Treinta y Tres y Yerbal.

La vecina que registró las imágenes presentó la denuncia correspondiente y aseguró que no sería la primera vez que ocurre una situación similar en la zona.

El expediente se mantiene bajo investigación de la Fiscalía, que aguarda el resultado de la pericia forense para establecer eventuales responsabilidades penales.