La menor cursa un embarazo de cinco meses; el acusado fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La Justicia de Artigas imputó a un hombre de 41 años por reiterados delitos de abuso sexual agravado en perjuicio de la hija de su pareja, una niña de 12 años que actualmente cursa un embarazo de cinco meses.

El imputado fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras la fiscal Beatriz González y la policía local continúan con la investigación, preparando un eventual juicio para obtener la sentencia definitiva.

Según informó la Fiscalía, los abusos ocurrieron en varias oportunidades desde finales de 2024. La menor fue llevada en mayo de este año ante un médico pediatra por sospecha de embarazo, aunque en ese momento el especialista descartó la gestación.

La denuncia fue presentada por la madre de la niña el pasado viernes, y el mismo día el hombre fue detenido a pedido de la fiscal.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el imputado también está siendo investigado por varios robos, y que presenta problemas de adicción al alcohol, drogas y ludopatía.

La Unidad de Víctimas de la Fiscalía brinda acompañamiento emocional a la niña, así como seguimiento de su salud y su situación educativa en el centro escolar donde estudia.