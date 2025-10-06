La actividad “Picada por los Valientes” se realizará el 25 de octubre. La iniciativa propone la venta de 150 tablas de quesos y fiambres a $1500 cada una, destinando lo recaudado al acompañamiento de las familias de San José de Mayo.

La Fundación Pérez Scremini, referente en la lucha contra el cáncer infantil y adolescente, continúa su labor en San José de Mayo a través de la Embajada local, ofreciendo un acompañamiento integral a las familias de los pacientes.

Entre las acciones más destacadas se encuentran la entrega mensual de canastas de alimentos y productos de higiene, mejoras edilicias en viviendas, apoyo en tratamientos médicos no oncológicos, asistencia en traslados, entrega de útiles escolares y regalos en fechas especiales como cumpleaños y Navidad.

Con el objetivo de sumar recursos y visibilizar esta causa, la embajada organiza la actividad “Picada por los Valientes”, que se realizará el 25 de octubre de 2025. La iniciativa propone la venta de 150 tablas de quesos y fiambres a $1500 cada una, destinando lo recaudado al acompañamiento de las familias de San José de Mayo.

Las entregas se realizarán entre 18 y 20 horas en el Colegio Our School (Manuel D. Rodríguez 237), o con coordinación previa para envío dentro del mismo horario. Para adquirir su tabla, los interesados pueden contactar a los voluntarios o escribir al Instagram de la embajada @perezscremini_sanjose.

Con esta iniciativa, la Fundación Pérez Scremini reafirma su compromiso de transformar la solidaridad en apoyo concreto, brindando acompañamiento cercano y esperanza a los niños y adolescentes que enfrentan el cáncer y a sus familias en San José de Mayo.