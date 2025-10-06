El diputado Mauricio Viera (PC) destacó que autoridades del MGAP ven «con buenos ojos» su propuesta

El pasado jueves 2, el diputado por San José, Mauricio Viera (PC), se reunió con el subsecretario del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, para abordar la propuesta que presentó en el mes de agosto, respecto a cesar padrones del MGAP, ubicados en San José de Mayo, al ministerio de Vivienda, para poder utilizarlos en la construcción de soluciones habitacionales. Resaltó que la propuesta fue «vista con muy buenos ojos y con firme posibilidad de concretarse«.

Los dos padrones, propiedad del MGAP, se sitúan en la capital departamental: uno se ubica en calle Dela Hanty y Hno. Dionisio, el cual se encuentra «vacío y sin uso alguno por parte del ministerio, solo con la infraestructura de dos viejos, e inútiles silos de acopio granelero«.

Respecto al otro, se ubica en Av. Manuel D. Rodríguez, y se encuentra en situación de comodato con la Asociación de Productores Lecheros (APL), pero Viera afirma que «dicha institución hoy día ya cuenta con su propio predio en Camino de la Costa, cedido por el Gobierno Departamental desde el año 2021, por tanto, deberíamos estar muy próximos a la posibilidad de que el mencionado padrón del MGAP quede 100 x 100 libre, y sin objeto aparente«.

El diputado, aspira a que estos padrones se destinen «exclusivamente» para algunos de los programas de desarrollo de viviendas, realizados por el MVOT, o en su defecto, para «proyectos de cooperativas de vivienda por ayuda mutua de la ciudad de San José de Mayo«.