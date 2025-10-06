Destacó que será un disco con «mayor madurez, pero con mucho más caos»

El proyecto musical «pereZSaa«, liderado por el artista maragato Emiliano Pérez Saavedra, presentó “Mírenlos”, el primer single adelanto de lo que será su segundo álbum solista titulado “VÓMITO”, previsto para noviembre de 2025.

Pérez Saavedra inició su trayectoria musical en 2004, con tan solo 13 años, como baterista de la recordada banda Pueblo Viejo, semillero de distintos artistas que luego desarrollaron sus propios proyectos. Posteriormente integró AFC hasta 2020, agrupación con la que grabó varios trabajos discográficos, obtuvo reconocimientos y llevó su música al exterior.

Además de acompañar a numerosos músicos uruguayos, el maragato amplió su horizonte artístico incursionando en el canto, la guitarra y el bajo. Esa búsqueda lo llevó a consolidarse como compositor y productor, y en 2019 lanzó su primer disco solista, “Certeza la duda”, en el que interpretó todos los instrumentos, con la participación especial de invitados como Francisco Fattoruso, Vicente “Vicio” Martínez y Luis Angelero.

En la actualidad, integra la banda estable del Pelado Cordera y de Agustina Giovio, mientras desarrolla en paralelo su segundo material discográfico: “VÓMITO”, del cual “Mírenlos” abre el camino como carta de presentación.

En diálogo con San José Ahora, el baterista, mencionó que tardó tres años y medio en concretar este disco, del que destaca haberlo hecho «muy tranquilo y sin apuros«. Entiende que son «procesos de experimentación» que lo ayudan en su cotidianeidad, como productor musical.

El disco fue grabado con la productora musical «La Zeta Records» de Vicente Martínez, que también produjo el disco, junto a Pérez Saavedra, tocando diferentes instrumentos, como bajos, teclados, segundas violas, y también algún solo de guitarra. Por su parte, Emiliano, tocó bajos, guitarras, baterías, canto, y la realización de diferentes coros. La duración del disco oscila en torno a los 50 minutos, con la presencia de 11 canciones.

Respecto a lo que nos encontraremos en este disco, resaltó que no estará tan presente el «factor adolescente» con el que produjo «Certeza la duda». Si bien ese lo presentó a sus 28 años, muchas canciones del disco, las escribió con 18.

El maragato, destacó que su disco será un poco «ecléctico» pero siempre con sus matices de rock, tintes de hip hop, entre otros estilos musicales, con los que se identifica. Esos sellos, aparecen con mayor presencia en este trabajo, del que destaca realizarlo con «mayor madurez, pero con mucho más caos, el otro era muy ordenadito«.

Concluyó que en «VÓMITO» se encuentra un esfuerzo y trabajo, «más intenso», con una intención más clara: «desarrollar la lírica, la poesía o las armonías de las canciones«.