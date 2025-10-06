Así lo aprobó por unanimidad la Junta Departamental de San José.

En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José, esta noche de lunes se discutió una moción urgente acerca de los diferentes hechos de inseguridad que atraviesa el departamento.

En ese ámbito, se aprobó por unanimidad (31/31) de los legisladores, cinco puntos acerca del mencionado tema.

Se destacan entre ellos, que la Junta “expresa su preocupación por la escalda de hechos delictivos en el departamento”, que se “exhorte al ministerio del Interior que en forma inmediata disponga medidas de seguridad, dentro de ellas, la presencia de la Guardia Republicana en la capital departamental”.

Otros de los puntos aprobados, son: “Exhortar a la Jefatura de Policía de San José a reinstaurar la Mesa de Seguridad Ciudadana”, “instar a los representantes nacionales a impulsar medidas en el presupuesto nacional” apuntando a mayores recursos humanos y logísticos.

Por último, se exhorta al Gobierno Nacional que le “solicite a los comandos departamentales que se radiquen en el lugar donde brindan servicios”.