Fue en Rocha y Durazno. En San José la problemática de los caballos sueltos en la vía pública es de larga data.

Dos siniestros de tránsito con apenas minutos de diferencia ocurrieron en la noche del domingo con un denominador común: en ambos casos, vehículos chocaron con caballos sueltos en la ruta. Uno ocurrió en Rocha y otro en Durazno.

El primero de los siniestros ocurrió sobre las 20:10 horas, a la altura del kilómetro 175 de la ruta 14, en Durazno.

Allí, según informó la Policía Caminera, un auto que circulaba de oeste a este con tres ocupantes embistió a un caballo sobre la senda de circulación.

El auto era conducido por un hombre de 33 años que resultó ileso: no tenía licencia de conducir y su espirometría arrojó resultado positivo al control de alcohol.

En tanto, dos mujeres que iban en el auto, mayores de edad, presentaron “lesiones leves”.

El otro caso ocurrió sobre las 21:00 horas, a la altura del kilómetro 266 de ruta 9, en Castillos (Rocha).

Una camioneta que circulaba de este a oeste embistió a un caballo, lo que llevó al vehículo a despistar y volcar sobre la vía de circulación.

“En la camioneta viajaban cuatro ocupantes: resultaron ilesos dos personas mayores y con lesiones dos niños de once años, los que son trasladados por precaución”, indicaron desde Caminera. Posteriormente, desde el centro de salud informaron que ambos menores se encontraban con lesiones leves y fuera de peligro.

En este caso, el caballo resultó muerto.

Caballos sueltos en San José

En el departamento de San José, la presencia de caballos sueltos en la vía pública se ha convertido en un problema de larga data que genera creciente preocupación entre los habitantes. Vecinos y conductores denuncian que la falta de una solución definitiva incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente en rutas y caminos rurales donde la visibilidad es limitada. Las autoridades admiten la dificultad de erradicar la problemática, mientras que la comunidad reclama medidas urgentes para proteger tanto a los animales como a quienes circulan por las rutas del departamento.