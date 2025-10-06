Destacaron que las diferentes expresiones realizadas por el empresario, son «inadmisibles e indignas»

La Bancada de Ediles del Frente Amplio de San José expresó en un comunicado, difundido este lunes, su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos durante la última sesión de la Junta Departamental y cuestionó las declaraciones del empresario Álvaro Pianzzola, titular de la empresa Parking San José, quien «profirió insultos y agravios» hacia esa bancada, calificando a sus ediles de “ratas” por haberse retirado de Sala.

El Frente Amplio explicó que la decisión de retirarse de la sesión fue “un acto político responsable”, basado en el respeto institucional y en el rol de la Junta Departamental. En ese sentido, sostuvo que la Junta “no debe ser utilizada para brindar tribuna a intereses particulares”, ni convertirse en espacio de disputa entre partes privadas en conflictos laborales o empresariales.

Desde la bancada frenteamplista afirmaron que el agravio de Pianzzola “no solo constituye una falta de respeto hacia los ediles”, sino también hacia la ciudadanía. Calificaron las expresiones del empresario como “inadmisibles e indignas del nivel de debate que merece la democracia departamental”.

El comunicado señala además, que desde el punto de vista institucional y ético, el Frente Amplio considera al empresario “persona no grata” en el ámbito de la Junta Departamental de San José.

Por otro lado, reiteraron su postura crítica respecto al funcionamiento actual del servicio de estacionamiento tarifado, que continúa siendo gestionado por Parking San José “a pesar de tener su contrato vencido desde el año 2020”, situación que, remarcaron, “carece de todo respaldo jurídico”.

La bancada consideró “inadmisible” que la Intendencia haya permitido que el servicio siga operando en esas condiciones y «sin garantías laborales para los trabajadores». Por ello, exigieron que el gobierno departamental realice de inmediato un nuevo llamado a licitación pública, con «condiciones laborales claras y dignas, y que mientras tanto sea la propia Intendencia quien asuma la gestión directa del servicio, como titular del espacio público y responsable político de su administración«.

Finalmente, el Frente Amplio anunció que mantendrá un seguimiento permanente del proceso licitatorio y reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los derechos laborales.