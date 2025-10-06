La inseguridad en el departamento, será uno de los temas a tratar esta noche por el Legislativo Departamental

En la tarde de este lunes 6, diferentes ediles del Partido Nacional, se reunieron en las instalaciones de la Junta Departamental de San José, con delegados departamentales del Sindicato Único de Policías del Uruguay, para «hablar sobre la situación actual del departamento», según informaron los mismos.

Destacaron que: «se pusieron sobre la mesa las problemáticas que afronta diariamente la Policía de San José, dentro de ella la falta de recursos humanos, situación edilicia de distintas unidades, régimen de trabajo diario, comisiones de apoyo a las seccionales dentro de otras problemáticas«.

La reunión se da, en la previa de una nueva sesión ordinaria de la Junta, a realizarse esta noche, desde las 20 horas, donde uno de los temas que se abordará, es la moción urgente presentada días atrás por diferentes ediles nacionalistas, que permitirá discutir en Sala sobre los diferentes «hechos de inseguridad acontecidos en el departamento recientemente«.