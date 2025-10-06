Ya operan en Uruguay. Conocé cómo actúan

La Policía está en alerta ante la aparición de grupos de estafadores que se hacen pasar por mecánicos y que ya actúan en Montevideo. Hubo casos similares en distintas provincias de Argentina y hasta en España, y Telemundo registró cómo operan en pleno centro de la capital.

Las imágenes fueron registradas el pasado viernes por Telemundo en las calles Libertador y Uruguay. Un grupo de hombres con overol y llevando máquinas para engrasar vehículos ofrecen su “trabajo” a los conductores de autos estacionados e, incluso, a aquellos que frenan en los semáforos.

Es un servicio que no se estila en Uruguay, pero que en el último tiempo se asocia a una modalidad de estafa que se hizo conocida en la región y que fue desarrollada en Colombia y Perú. Se trata de personas que se hacen pasar por mecánicos o que se ofrecen para engrasar el motor de los vehículos, pero que en ese proceso terminan «reparando» fallas inexistentes por las que cobran elevadas sumas de dinero.

Días atrás una pareja de peruanos y un hombre venezolano fueron condenados por tres delitos de estafa a nueve meses de prisión, a cumplir en régimen de libertad a prueba con uso de tobillera electrónica tras comprobarse que realizaban esta maniobra.

Además, por este caso hay una mujer que está siendo buscada y sobre la que se libró orden de captura internacional. Sin embargo, las imágenes registradas por Telemundo demuestran que la maniobra no se detuvo, y muestra similitudes con casos registrados en distintas provincias de Argentina y en España.

En junio, el medio argentino Infobae informó sobre la detención de ciudadanos peruanos que actuaban en la provincia de Salta con vestimenta e instrumentos similares a los registrados por Telemundo en Uruguay. También la cadena Mega Noticias en Chile e, incluso, El País de Madrid reportó que el municipio madrileño de Parla desarticuló una banda dedicada a este tipo de maniobras.

La hipótesis de la Policía es que existen varios grupos realizando esta maniobra en el país y piden estar atentos y negar estos “servicios” para evitar caer en la trampa. Telemundo conversó con uno de los sospechosos de ofrecer servicio de falsos mecánicos. Reconoció que la Policía los para, pero que ellos realizan un trabajo legal y cobran lo justo.

«Engrasamos», respondió uno de los hombres al ser consultado por Telemundo por su trabajo. «Engrasamos las rótulas, los cardánes, las direcciones de los vehículos. Bien engrasaditos», detalló.

Los trabajadores, que aseguraron ser de Colombia, indicaron que están en Uruguay desde hace aproximadamente un año.

Al ser consultado sobre si sabía que la Policía estaba investigando denuncias por estafas que involucran a personas provenientes de Colombia, contestó: «No sé, jefe. La verdad, no sé».

¿Los ha parado la Policía? «Sí, claro, pero normal», dijo. «(Nos dice) que trabajemos lo legal y que cobremos lo justo, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso normalmente estamos aquí», aseveró.

Respecto a sus tarifas, aclararon que cobran «al precio normal, $ 300 el engrase y el aceite a $ 500 pesos, $ 600, depende».