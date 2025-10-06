La convocatoria es de la Agencia Nacional de Vivienda.

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para la compra de propiedades reacondicionadas en distintos puntos del país. Se comercializan 63 viviendas en Canelones, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano.

Se trata de un llamado abierto para personas mayores de edad, independientemente del estado civil o si cuentan o no con menores a cargo. Las inscripciones abren este martes 7 de octubre a las 11:00 y podrán realizarse hasta las 16:00 del 22 de octubre.

La inscripción puede hacerse de forma digital a través del sitio web anb.gov.uy/llamados, por la app o de manera presencial en cualquier dependencia de la institución.

En Montevideo, las inscripciones se hacen con agenda previa llamando al 17 217 o por la agenda disponible en el sitio web. Se pide como requisito ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente mayor de 18 años y no superar los 80 al finalizar el plazo para el pago del crédito.

Los postulantes deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año, sea en el sector público, privado o como trabajador independiente. El ingreso máximo en todos los casos será de 80 Unidades Reajustables, (unos $146.000). El mínimo dependerá de cada localidad, barrio y cantidad de dormitorios al que se inscriba el interesado.

El listado de viviendas e imágenes se pueden ver en la página web de la agencia.

Requisitos

El titular debe ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente, mayor de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el plazo para el pago del crédito (no se tomarán en cuenta documentos transitorios o provisorios, ni residencia Mercosur).

Ninguno de los titulares debe estar calificado con categoría cinco en la central de riesgos del Banco Central del Uruguay.

Los postulantes deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el sector público, privado o como trabajador independiente.

El ingreso máximo en todos los casos será de 80 UR.

El ingreso mínimo dependerá de cada localidad, barrio y cantidad de dormitorios al que se inscriba el interesado (ver listado de viviendas). Este ingreso garantiza que el cliente pueda calificar como sujeto de crédito al menos para un inmueble. No todas las viviendas tienen el mismo valor de tasación, por ende, pueden variar los valores de cuota dentro de cada barrio.

Para acceder a la modalidad compra, el o los titulares no deben ser propietarios ni promitentes compradores de ninguna solución habitacional en ninguna parte del territorio nacional.

Para optar por la modalidad canje, los postulantes deberán ser promitentes compradores con o sin saldo pendiente con los fideicomisos y que no hayan escriturado, excepto inmuebles pertenecientes a convenios con Intendencias del interior del país, Fideicomiso I y Fideicomisos 237 BHU.

Todo cliente debe declarar su estado civil para la inscripción al llamado. En caso de que el interesado se encuentre casado, se tomará a su cónyuge automáticamente como titular del inmueble independientemente de si cuenta o no con separación de bienes a efectos de evitar incumplimientos de las bases generales del llamado.

