“Me parece que la gente debe estar atenta para ver si los están siguiendo”, agregó.

El periodista fernandino Marcelo Umpiérrez compartió en la red social X (ex Twitter) un video en el que se observa a tres delincuentes que llegan en moto hasta una vivienda de Maldonado con la intención de robar un birrodado. Según señaló, horas antes los mismos sujetos habían actuado de forma similar en otro domicilio de la zona.

Umpierrez escribió: “La misma dupla de delincuentes y cerca de la misma hora. En este caso en otra casa en barrio La Sonrisa. También allí hay motos. Obviamente que llegan luego de marcar las casas y ver donde llegan los propietarios con sus motos. Me parece que la gente debe estar atenta para ver si los están siguiendo, porque les están marcando las viviendas y los lugares donde guardan las motos, después van de madrugada a intentar entrar y robarlas”.