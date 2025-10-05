El presidente dijo que “hay que dejar trabajar a los que saben». En menos de 24 horas hubo seis homicidios.

“Hay que dejar trabajar a los que saben”. Así se expresó este sábado el presidente de la República, Yamandú Orsi, cuando se le preguntó cómo viene trabajando el gobierno para hacer frente a la escalada de violencia y homicidios registrada en los últimos días,informó Telemundo.

Desde finales de setiembre y lo que va de octubre, se ha dado una ola de asesinatos que reactivaron las críticas de la oposición hacia el gobierno. En ese marco, además, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sufrió un atentado en su casa.

Con este escenario, a Orsi se le preguntó este sábado durante su visita a Fray Bentos (Río Negro) cómo viene trabajando el gobierno en el área de la seguridad.

“Más que declaraciones, trabajo. Por lo que tengo entendido, Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican”, indicó Orsi en rueda de prensa.

Además, dijo que este viernes se comunicó con autoridades paraguayas, donde también “ha habido algunos avances complicados” en el delito.

“Ayer me puse en contacto con gente de Paraguay, también allí ha habido algunos avances complicados. Hay que coordinar mucho y dejar trabajar a los que saben, que por formación, tenemos mucha gente muy capaz y que viene firme. Hay que dejar. En mi caso, declarar menos y hacer más”, agregó.