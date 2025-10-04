M.N.C.G., de 25 años, fue responsable de cinco delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa.

Un joven de 25 años fue condenado a prisión tras comprobarse su autoría en varios hurtos ocurridos en San José de Mayo.

De acuerdo al comunicado de Jefatura, personal del Área de Investigaciones de Zona I y de la Comisaría 1ª llevó adelante una investigación que permitió vincular al detenido con distintos hurtos cometidos en la capital departamental.

Las actuaciones determinaron que el hombre, identificado con las iniciales M.N.C.G., de 25 años, fue responsable de cinco delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa.

Tras comparecer ante el Juzgado Letrado de San José de 1º Turno, el magistrado actuante resolvió su condena a quince meses de prisión de cumplimiento efectivo.