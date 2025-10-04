Un establecimiento rural de la zona de Rafael Perazza fue escenario de un importante hurto en la madrugada de este sábado.



Un camión cargado con 120 bolsas de sorgo fue robado del predio, ubicado en Camino de la Costa, a la altura del kilómetro 22.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, un empleado del lugar fue quien alertó a la Comisaría 6ª, tras constatar la falta del vehículo. Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 6ª de Rafael Perazza, que continúa con las actuaciones para intentar esclarecer lo sucedido.