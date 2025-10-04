Una gran grúa y una volqueta fueron necesarias para retirar el ejemplar, que durante décadas fue testigo del crecimiento de “la tribu”.

Este viernes fue retirada la histórica palmera que se alzaba en la sede de la Institución Atlética Río Negro de San José de Mayo.

La escena no pasó desapercibida entre los hinchas del club. “Se fue el símbolo de la Rione. ¡Chau, palmera!”, escribió en su cuenta de Facebook la profesora e hincha Adriana Viña, acompañando su mensaje con fotos y videos del momento.

En abril del año 2022, Central, clástico rival de Río Negro, retiró un eucaliptus de más de 150 años, ícono del Parque Camunda Gil

En aquel entonces el dirigente del club, Jorge Gutiérrez Pérez, escribió en su Facebook: “Se fue un testigo de la historia de los últimos 75 años de Central. El viejo eucaliptus, parte pintoresca del paisaje del «Camunda Gil» ya no estará más, al igual que los viejos vestuarios, para dar paso al progreso de la institución con nuevas obras. En 1947 Central adquirió este predio y ya estaba el eucaliptus. Los que saben dicen que puede tener entre 150 y 200 años. Hasta en la canción de Álvaro Barrera se menciona. Cambia el «Camunda», se sigue transformando”.