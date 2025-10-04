Un hombre de 40 años fue detenido en un operativo en Ruta 11, donde llevaba entre sus prendas más de 500 gramos de sustancia blanca en polvo.



Durante un operativo conjunto de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) y la Comisaría 8ª de Rodríguez, realizado en el kilómetro 55 de la Ruta 11, fue identificado un motociclista que, al ser registrado, portaba un envoltorio con 503 gramos de sustancia blanca en polvo.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 1º Turno, que dispuso la detención del hombre y su posterior comparecencia ante la Justicia.

Tras la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de San José de 1º Turno, el magistrado actuante formalizó la investigación y lo condenó por un delito de suministro de estupefacientes en calidad de autor y en grado consumado.

El individuo fue sentenciado a dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.