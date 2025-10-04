Un hombre de 47 años fue detenido en la capital departamental luego de incumplir medidas de restricción vigentes y presentarse en la vivienda de su expareja.

Según informó la Jefatura de Policía, en la noche del viernes una mujer denunció que su ex pareja se presentó en su domicilio en estado de ebriedad y portando un arma blanca, pese a tener medidas de exclusión de acercamiento impuestas por mandato judicial debido a un caso de violencia doméstica.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Larrañaga y Antonio Pan, en San José de Mayo. Al llegar al lugar, personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) no encontró al hombre, pero tras realizar recorridas lo ubicó a pocas cuadras. Aunque no portaba el arma referida, se constató la violación de la medida judicial, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (CEVDyG).

La situación fue comunicada a la Jueza Letrada de Primer Turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes. El hombre permanece detenido.