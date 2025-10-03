La exesposa del expresidente fue cuestionada en redes sociales por exponer aspectos de su vida privada y no dudó en contestar.

Lorena Ponce de León, exesposa del expresidente Luis Lacalle Pou, se encuentra presentando su libro De palabra, en el que comparte reflexiones y experiencias personales. Entre ellas, hace referencia a momentos de su separación, revelando que Lacalle Pou no veía con buenos ojos que ella asumiera puestos públicos o tuviera una exposición mediática importante.

En el marco de la promoción de la obra, Ponce de León publicó en su cuenta de Instagram imágenes de la presentación. Fue entonces que una usuaria cuestionó el contenido al afirmar: “No me gustó cómo expuso su vida, mostrando un lado negativo de su exesposo. Me defraudó”.

Lejos de evitar la polémica, Ponce de León decidió responder y subrayó que su intención no fue mostrar un costado negativo, sino relatar vivencias que, según ella, pueden servir de inspiración. “No es ningún lado negativo, son anécdotas objetivas que te mueven para seguir con tus ideas adelante”, escribió.

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: “Ahora, si te querés quedar con el chisme, ahí sí que es tu problema. Saludos”.