Ocurrió en la tarde de este viernes

En la tarde de este viernes se registró un triple homicidio en el barrio Casabó, en Montevideo. El hecho ocurrió en la intersección de Charcas y 17 Metros, según confirmaron fuentes policiales a Telemundo.

Las víctimas tenían 23, 49 y 68 años. De acuerdo al relato de un testigo, los tres hombres se encontraban arreglando un vehículo en la vía pública cuando arribó un automóvil Chevrolet de color gris con tres ocupantes. Minutos después, se desató una ráfaga de disparos contra ellos.

Los heridos fueron trasladados por un familiar hacia un centro de salud, pero allí se constató el fallecimiento de los tres a causa de múltiples heridas de arma de fuego en abdomen y tórax.