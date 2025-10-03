«Es el límite», dijo Richard Galeano, responsable del canal.

Este pasado miércoles, Humberto de Vargas y el sindicalista Gustavo Ricci se pelearon al aire en el canal de streaming Undertake media, donde este último es columnista, y donde De Vargas estaba al frente del programa Último momento. Estaba, porque luego del episodio se decidió poner fin a su vínculo con la plataforma, publicó El Observador.

Así lo anunció este jueves al aire Richard Galeano, conductor del programa donde se produjo la pelea, Hacemos lo que podemos, y responsable de Undertake media.

Galeano emitió el video de la pelea, que se dio en vivo en una transmisión que luego se bajó de YouTube, y explicó cómo se vivió el cruce en el momento.

«Al principio me pareció divertido, pero ya después cuando De Vargas le empezó a preguntar ‘¿de qué trabaja?’ el ambiente se puso tenso. Lo que todo el mundo notó fue que lo tildó de vago», explicó el conductor.

Así fue la pelea entre Humberto de Vargas y Gustavo Ricci

Ricci estaba al aire como parte del programa Hacemos lo que podemos, junto al conductor del ciclo, Richard Galeano. Este último le comentó que había recibido un mensaje de De Vargas, en el que decía «que Ricci termine su columna antes de que yo llegue, porque estoy re caliente con los sindicalistas por los acomodos del caso Bermúdez», en referencia a que el exsecretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, cometió irregularidades en el manejo de dinero del Fondo de Formación del sindicato.

El comunicador lo encaró y le preguntó «¿de qué trabaja?, porque dice que es sindicalista». Ante ese comentario, Ricci se defendió diciendo que está «orgulloso» de ocupar ese lugar. «¿Para qué me preguntás? ¿Por qué no le preguntás a Fernando Pereira? Preguntale al Fogata Bermúdez?».

«Si venís a hacer un editorial con el micrófono como si fueras Frank Sinatra, si vas a venir a hacer preguntas pelotudas, sin ningún sentido, y de cagón, porque no llamás…», se lanzó Ricci, mientras la conversación subía de tono.

De Vargas reaccionó al «cagón»: «Guarda, guarda. Te voy a decir algo: guarda conmigo, soy de barrio. Me decís cagón dos veces y te cazo del cogote».

«Vamos» le dijo Ricci. Ante esa señal, De Vargas se sacó sus lentes y avanzó hacia el sindicalista. «Enseguida te muestro que no soy cagón» le dijo, mientras Galeano pedía cortar la transmisión. Antes de que las cámaras dejaran de transmitir, se vio a los dos hombres agarrándose.

La decisión de desvincular a Humberto de Vargas y las explicaciones de Undertake media

Richard Galeano contó que tras la suspensión de las emisiones del canal del miércoles, Ricci se fue, y él conversó con de Vargas. «Me pidió disculpas a mí, al programa, al canal. Conversamos de muy buena manera. Me dijo que reaccionó así porque como él es alguien de barrio, cuando lo insultan de esa manera, reacciona de esa manera. Yo discrepo, no me parece llegar a ese punto por algo que él provocó que pasara«, afirmó el conductor, que dijo que también transmitió sus disculpas a Ricci.

«El miércoles va a venir Ricci a pedir disculpas, porque siente que se las tiene que dar a los televidentes», agregó el conductor y responsable del canal de streaming.

«Estuvimos hablando con Humberto y me dijo que fue un bochorno. Y yo le dije que lo mejor, luego de lo que sucedió, es que deje de formar parte de Undertake media. Porque ese es el límite. Una cosa es el entretenimiento, la picanteada, el quedar ofuscado, capaz hasta una puteada, pero la agresión física entre dos personas que forman parte del canal ya no me parece», explicó sobre su decisión de apartar a De Vargas de la pantalla.

«No corresponde la falta de respeto, y creo que Humberto de Vargas lo terminó haciendo. Él me entendió perfectamente, quedó todo por demás bien, y me dijo que no había pasado bien la noche, que empezó a caer con la cantidad de mensajes que le llegaron, y capaz se dio cuenta que lo que hizo no estuvo bueno», detalló Galeano, que aseguró que se juntará con De Vargas la próxima semana, ya que el comunicador decidió aislarse hasta el próximo lunes.