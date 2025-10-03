Federico Ríos, integrante de la División Ejército II de San José de Mayo, fue reconocido con la prestigiosa Insignia de Competencia de las Fuerzas Armadas Alemanas (GAFPB) en nivel plata, tras superar exigentes pruebas físicas y tácticas durante su misión en Egipto.

El soldado maragato Federico E. Ríos, actualmente desplegado en misión internacional en Egipto, ha sido distinguido con la Insignia de Competencia de las Fuerzas Armadas Alemanas (GAFPB) en su versión plateada, tras completar con éxito una serie de pruebas que evalúan la resistencia física, habilidades de supervivencia acuática, puntería y preparación táctica.

La GAFPB, reconocida por la OTAN como símbolo de preparación militar de élite, es otorgada por el ejército alemán tanto a sus efectivos como a militares aliados que demuestran competencia en habilidades fundamentales. El proceso de evaluación, que se extiende durante una semana, incluye:

Sprint de 10 metros, dominadas y carrera de 1.000 metros.

Prueba de natación con uniforme, incluyendo desabrochado en el agua.

Calificación de tiro con pistola.

Demostración de conocimiento en protección QBRN (química, biológica, radiológica y nuclear).

Marcha de resistencia con mochila de al menos 6 km.

El reconocimiento fue entregado en el marco de una ceremonia oficial en la península del Sinaí, donde se destacó el compromiso del soldado uruguayo con los estándares internacionales de excelencia. La participación en este evento multinacional fortalece los lazos entre las fuerzas armadas de distintos países y resalta el profesionalismo del contingente uruguayo.

La insignia se otorga en tres niveles —oro, plata y bronce— según el rendimiento del participante. En esta ocasión, Ríos obtuvo el nivel plata, consolidando su posición como referente de disciplina y capacidad dentro de la misión.