Un foco se originó por una vela durante las “Colegiadas”, pero el hecho fue controlado rápidamente y no se registraron lesiones.

En la mañana de este viernes se produjo un principio de incendio en el Colegio y Liceo Sagrada Familia, ubicado en la ciudad, durante el desarrollo de las “Colegiadas”, evento recreativo anual que reúne a los estudiantes en diversas actividades.

Según informó la institución, el episodio se originó por una vela encendida utilizada en una de las presentaciones. Gracias a la rápida intervención del personal capacitado del centro educativo, el hecho fue controlado de manera inmediata, sin que se registraran personas lesionadas.

Además, confirmaron que las actividades de la tarde se desarrollarán con normalidad en los lugares ya planificados y solicitaron a la comunidad educativa colaborar con el grupo que perdió algunos materiales durante el incidente.

El colegio recordó que cuenta con todas las habilitaciones correspondientes y protocolos de seguridad para este tipo de situaciones, lo que permitió minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal presente.