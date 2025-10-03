Conocé cuáles son los argumentos del Gobierno para estas designaciones.

El Poder Ejecutivo remitió al Senado las solicitudes de venias para designar a la exvicepresidenta Beatriz Argimón como representante permanente de Uruguay ante la Unesco en París y a la exvicecanciller Carolina Ache como embajadora ante Portugal, informó Subrayado.

La capacidad y eficiencia que Argimón y Ache han puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de sus carreras profesionales, constituyen a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el gobierno se propone asignarles, según expresan ambas solicitudes remitidas a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, por el presidente de la República Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin.

Sobre Argimón, destaca su experiencia como vicepresidenta de la República, presidenta del Directorio del Partido Nacional, diputada por Montevideo y directora del ex-INAME. Además, su participación en diversas conferencias internacionales y en organizaciones de la sociedad civil y la cultura, así como sus publicaciones e investigaciones y su formación académica y profesional.

Con respecto a Ache, el currículum vitae enviado por el Poder Ejecutivo menciona su rol como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, como miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y en la prosecretaría de Derechos Humanos. También, destaca su experiencia en el ámbito privado como abogada y a nivel académico en materia de Derecho Internacional Público.

Al conocerse las designaciones de Argimón y Ache se dieron cuestionamientos tanto en la interna del Partido Nacional como del Partido Colorado.