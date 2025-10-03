Los ediles Roberto Placeres (FA) y Federico De Groote (PN) reflexionaron al respecto

A raíz de los hechos de público conocimiento que han sucedido esta semana, en torno al despido de un trabajador de la empresa Parking San José, quien la actualidad se encarga del estacionamiento tarifado en el centro de San José de Mayo, diferentes actores han reflexionado, en la Junta Departamental, en las redes sociales y en los medios de prensa, sobre el hecho.

El tema en cuestión, ha generado un abanico de reflexiones, estimuladas en la última sesión de la Junta, donde el dueño de la empresa, Álvaro Pianzzola compareció para dar su versión de los hechos.

San José Ahora, dialogó con los ediles, Roberto Placeres (FA) y Federico De Groote (PN), quienes se refirieron a lo antes mencionado. Desde la fuerza de izquierda, destacan «no tener una postura» sobre la situación individual del trabajador en cuestión: «El motivo de citación del lunes en la sesión, fue la de poner al descubierto, la situación que tienen los trabajadores«.

Mientras que Placeres destaca que las condiciones de trabajo «son precarias» debido a que «no tienen derecho a licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras«, De Groote asegura que en diálogo con los diferentes monotributistas «no han habido quejas por parte de los usuarios, al contrario, entienden que se han presentado algunas mejoras».

Respecto al estar vencido el contrato que mantiene la Intendencia con Parking San José, desde el año 2020, el nacionalista asume, que la comuna está «en debe» de no llamar a licitar nuevamente el servicio en cuestión. En ese sentido, espera que «cuanto antes» se realice, para que a la hora de armar el pliego licitatorio, se tengan en cuenta todas estas situaciones que se han manifestado. Destacó haber conversado con la intendenta Ana Bentaberri, quien le dijo que una vez tenga el borrador del pliego, llamará a los monotributistas, para escuchar sus sugerencias.

En tanto el edil por el Frente Amplio, mencionó que esto es una «anomalía administrativa» en la cual «es agravada por la situación de que la Intendencia avala» la situación laboral de los mencionados, «porque en los pliegos de condiciones, en las cuales se licita, pone como condición, que la empresa concesionaria se vincule por el modo monotributo«.

En relación al retiro de la bancada opositora de Sala cuando ingresó Pianzzola, Placeres sostiene que lo hicieron para no ser «protagonistas de una función circense«, debido a que cuestionan el objeto de la comparecencia del antes mencionado: «¿Cuál sería el objeto de que este señor ventile frente a la Junta su situación, y sus razones de haber desvinculado al trabajador?, ¿Qué seríamos? ¿Jueces?, no, indudablemente que no».

Remarcó que si es así, «cada vez que tenemos un problema personal, golpeamos la Junta, y que nos atienda. Se desvirtúa el objeto de por qué estamos ahí los legisladores departamentales«. De Groote entiende que el FA se «perdió la oportunidad de realizar algunas consultas a Álvaro Pianzzola, lo cual a mí me lleva a pensar, y lo afirmo, que el Frente Amplio buscó politizar este tema, sabiendo el pasado político de Pianzzola«.

De Groote, marcó que en la previa a la llegada de Pianzzola a Sala, el Partido Nacional le propuso al Frente Amplio, que también se pudiera escuchar esa misma noche, la versión de los monotributistas que acompañaron al empresario al Legislativo: «Fue negada totalmente esa posibilidad«, afirmó.

Sobre los relatos que hizo Pianzzola, sobre presuntas situaciones de acoso, perpetradas por el extrabajador a diferentes personas, Placeres destacó que el Frente Amplio, «se va a mantener al margen, no nos interesa la situación individual del trabajador, porque ahí entraríamos en otro terreno«. De Groote, en tanto, manifestó que si con la presencia de Pianzzola, se pudieron conocer estas situaciones, «fue positiva la comparecencia, y positivo el hecho de que el FA planteara este tema como moción urgente«.

Placeres, subrayó que desde su fuerza, se continuará exhortando a la Intendencia en el llamado a una nueva licitación, apuntando a «regularizar la situación que tienen los trabajadores«.