El diputado por San José (FA), también se refirió a otras prioridades a tratar en la discusión por el presupuesto quinquenal

El diputado por San José, Nicolás Mesa (FA), quien en entrevista con San José Ahora, se refirió a diferentes prioridades que maneja, a la hora de la discusión presupuestal en el Parlamento.

En ese sentido, destacó la importancia de conformar una comisión de cuenca sobre el Río San José, para “unificar” todas las medidas que se han llevado, y se llevan adelante sobre el mismo.

Mesa entiende que el gobierno departamental, “no puede solo”, es por ese motivo que se necesita, “nacionalizar el tema”.