El objetivo es identificar a las presuntas víctimas y avanzar en la investigación para determinar si hubo delitos.

San José Ahora confirmó que, en las últimas horas, la Justicia solicitó a Álvaro Pianzzola ampliar la denuncia presentada contra un extrabajador de su empresa, Parking San José, despedido por reiterados casos de presunto acoso que habrían tenido como víctimas a mujeres y menores de edad en distintos puntos de San José de Mayo donde el hombre cumplía funciones.

En la madrugada del martes 30 de setiembre, Pianzzola se presentó en la Junta Departamental de San José, donde se analizaba la situación de su empresa. Durante la sesión, el organismo resolvió promover un nuevo llamado a licitación para la explotación del servicio.

El empresario acudió por decisión propia y aclaró que no buscaba interferir en el debate, aunque consideró pertinente explicar los motivos del despido del funcionario que había denunciado públicamente presuntas irregularidades en Parking San José. En ese ámbito, mencionó que había recibido quejas vinculadas a presuntos acosos cometidos por el extrabajador contra mujeres y menores en distintos puntos de la ciudad.

Su exposición se realizó solo ante los ediles del Partido Nacional, ya que la bancada del Frente Amplio se retiró de sala.

Horas más tarde, Pianzzola ratificó sus declaraciones ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

Con el correr de las horas, la Justicia pidió que amplíe la denuncia, con el fin de identificar a las presuntas víctimas y determinar si existieron delitos o responsabilidades penales.