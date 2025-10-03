Un hombre de 34 años, con antecedentes penales, fue detenido tras ser sorprendido robando un artículo de perfumería en un supermercado céntrico de San José de Mayo.

La Jefatura de Policía de San José informó este viernes que en la tarde de la jornada anterior un llamado al Centro de Comando Unificado Departamental alertó sobre un presunto hurto en un supermercado ubicado en las inmediaciones de calles Ituzaingó y Asamblea, en la capital departamental.

De acuerdo al comunicado oficial, un denunciante indicó que por medio de las cámaras de seguridad observó a un hombre escondiendo entre sus prendas un artículo de perfumería. Además, señaló que la misma persona ya habría repetido esta acción en días previos.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), que procedió a identificar al sospechoso, quien resultó ser un hombre de 34 años con antecedentes penales. Durante la inspección se encontró el objeto oculto, el cual no había sido abonado.

El artículo fue recuperado y entregado al encargado del comercio, mientras que el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría 1ª de San José de Mayo.

La Fiscalía Letrada de 1° Turno tomó conocimiento del caso y dispuso las actuaciones correspondientes. El individuo permanece detenido.